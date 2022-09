Pokémon Spada e Scudo: come ottenere un Eternatus cromatico gratis

Dopo i recenti eventi di settembre dedicati agli attuali capitoli della saga videoludica di Pokémon, Pokémon Spada e Scudo, per ottenere Dragonite e Gengar di Ash, i due titoli in questione continuano a ricevere nuovi sporadici contenuti in game, in attesa dell'uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Nel dettaglio, è stata confermata da poco una delle tante iniziative dei rivenditori di videogiochi, i quali si sono spesso trovati a fornire codici per riscattare alcuni mostriciattoli tascabili nei titoli targati Pokémon attualmente presente nel mercato. Oggi, proprio a tal proposito, si parla della possibilità di ottenere un Eternatus cromatico dal 1 ottobre al 17 novembre 2022.

Qualora foste interessati alla suddetta iniziativa, sarà necessario visitare un rivenditore che aderisce a questa promozione, avendo così la possibilità di richiedere un codice valido per Pokémon Spada e Scudo. L'Eternatus in questione avrà un livello pari a 100, con una natura di tipo timido, l'abilità pressione e le seguenti mosse che andranno a formare il proprio repertorio d'attacco:

Cannone Dynamax

Raggio Infinito

Fangobomba

Lanciafiamme

Una volta ottenuto il codice dal proprio negozio di fiducia, riscattare Eternatus sarà molto semplice. Infatti, sarà necessario:

Avviare il gioco, a prescindere che la vostra versione sia Spada o Scudo

Selezionare la voce "dono segreto"

Cliccare su "Ricevi un Dono segreto", da riscattare tramite un codice (quello, appunto, ricevuto dal rivenditore)

Giunti a questo punto non resterà altro da fare se non caricare il proprio salvataggio e godersi la nuova e temibile creatura, la quale andrà a costituire un nuovo membro del vostro team di battaglia. Seppure siano ormai in dirittura d'arrivo i nuovi capitoli Scarlatto e Violetto, dei quali è stato mostrato un video di presentazione dedicato a Wiglett, è probabile che possano arrivare nuovi contenuti dedicati a Pokémon Spada e Scudo, approdati nel parco titoli di Nintendo Switch nel corso del 2019.