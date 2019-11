Pokémon Spada e Scudo: in onda domani su Twitch uno speciale Q&A con Cydonia

Volete farci qualche domanda sull'attesissimo Pokémon Spada e Scudo? Allora non potete perdervi per nessuna ragione la prossima sessione di Q&A con Cydonia, fissata per domani sul canale Twitch di Everyeye.

A partire dalle ore 16:00 di domani, 13 novembre 2019, risponderemo infatti alle vostre curiosità sul titolo Game Freak.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul gioco nel corso della diretta, vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 15 novembre 2019 in esclusiva su Nintendo Switch. Nelle ultime ore è inoltre disponibile all'acquisto la speciale edizione a tema Pokémon Spada e Scudo di Switch Lite.

Avete già dato un'occhiata allo spettacolare trailer di Pokémon Spada e Scudo tutto incentrato sui combattimenti? Sulle nostre pagine potete inoltre prepararvi alle novità del gioco grazie alla guida su strumenti Menta, Integratori, Mosse Uovo e Caramelle in Pokémon Spada e Scudo.