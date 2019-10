Pokémon Spada e Scudo: il gioco online necessiterà dell'abbonamento Nintendo Switch Online

Da giorni circola in rete la notizia secondo cui sarebbe stato possibile giocare online a Pokémon Spada e Scudo grazie ad un'opzione acquistabile in-game, senza quindi dover effettuare un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online. Nintendo è intervenuta per spiegare come stanno realmente le cose.

La presunta notizia che escludeva la necessità di possedere un abbonamento a Nintendo Switch Online per giocare con i propri amici a Pokémon Spada e Scudo era stata estrapolata dalla pagina ufficiale del gioco, che prevedeva "un'opzione di acquisto in-game per gli utenti che non dispongono di un abbonamento". Un portavoce di Nintendo America, interpellato da TechRadar, ha fatto chiarezza: per sfruttare le funzionalità online dell nuovo gioco dei Pokemon sarà necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online, che sarà acquistabile direttamente in-game per coloro che non ne possiedono uno. Insomma, i giocatori di Pokémon Spada e Scudo non avranno particolari privilegi sul fronte dei servizi online.

In settimana, grazie alle anteprime delle versioni giapponesi di Pokémon Spada e Scudo, sono emerse una grande quantità di immagini e video legate al nuovo gioco di Game Freak. Inoltre, se non l'avete già vista, il nostro Cydonia ha intervistato Junichi Masuda che ha fornito molte interessanti informazioni su Pokémon Spada e Scudo.