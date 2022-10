Pokémon Spada e Scudo Origine Perduta: come ottenere Zoroark di Hisui gratis da GameStop

GameStop Italia ha appena dato il via ad una nuova promozione che farà la gioia di tutti i collezionisti di carte Pokémon e, più nello specifico, del set Pokémon Spada e Scudo Origine Perduta.

Grazie a questa iniziativa, è possibile ottenere gratis la carta speciale di Zoroark di Hisui con una spesa minima di 25 euro sui prodotti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. L'acquisto non solo deve riguardare carte del brand Nintendo, ma deve anche raggiungere la soglia indicata in un'unica transazione: in parole povere, dev'esserci un unico scontrino che raggiunga o superi la somma di 25 euro spesa in carte Pokémon.

La carta in questione dispone di due mosse speciali: Maledizione Avversa e Chiamata di Ritorno. La prima abilità consente di mandare al tappeto un Pokémon difensore dell'avversario nel turno successivo, invece la seconda mossa permette al giocatore di pescare una carta dalla pila degli scarti e aggiungerla a quelle che ha in mano.

Va precisato che l'iniziativa coinvolgerà esclusivamente gli acquisti fatti entro e non oltre il prossimo 10 novembre 2022. I banner promozionali indicano inoltre che l'offerta è valida fino ad esaurimento scorte e non vi è quindi la certezza che ogni punto vendita abbia a disposizione carte a sufficienza per accontentare tutti i clienti.

Avete già dato un'occhiata al set Tempesta Argentata di Spada e Scudo del gioco di carte collezionabili Pokémon? Sulle nostre pagine trovate anche l'esclusivo reveal della carta di Crobat, facente parte del nuovo set.