Pokémon Spada e Scudo Pass Espansioni: nuove creature, forme regionali e Gigamax

Nintendo e Pokémon Company hanno finalmente svelato la data di lancio della prima espansione di Pokémon Spada e Scudo. Gli allenatori potranno accedere all'Isola Solitaria dell'Armatura dal 17 giugno, mentre per la seconda, Terre Innevate della Corona, dovranno attendere la fine dell'anno.

Contestualmente, sono stati svelate i nuovi Pokémon e le nuove forme di alcuni di essi che verranno introdotti nelle espansioni. Tanto per cominciare, l'Isola Solitaria dell'Armatura vedrà il debutto del Pokémon Leggendario Kubfu e della sua evoluzione Urshifu. Kubfu è di tipo Lotta e non è originario della regione di Galar, dal momento che proviene da una terra molto lontana. Dopo un allenamento adeguato si evolve in Urshifu, che può assumere due forme Stile Singolcolpo (Lotta/Buio) e Stile Pluricolpo (Lotta/Acqua). Nella prima combatte senza esclusione di colpi, mentre nella seconda mostra un atteggiamento calmo. Entrambi gli stili possiedono delle forme di Urshifu Gigamax. Con Terre Innevate della Corona debutteranno altri tre Pokémon Leggendari, ovvero Calyrex (Psico/Erba), Regieleki (Elettro) e Regidrago (Drago). Calyrex è il Pokémon la cui immagine adorna le confezioni del Pass espansione. In un lontano passato, regnava sull'intera regione di Galar.

Sull'isola Solitaria dell'Armatura gli Allenatori potranno scoprire le forme Gigamax di Rillaboom, Cinderace e Inteleon, le evoluzioni finali dei loro primi compagni d'avventura nella regione di Galar. Sono in grado di usare mosse Gigamax esclusive ancor più potenti delle normali mosse Dynamax o Gigamax. Saranno presenti anche nuove forme Gigamax di Pokémon già conosciuti, come Venusaur e Blastoise, e forme regionali di Slowpoke e Slowbro. Nelle lande della Corona, la seconda espansione, potranno invece incontrare le forme di Galar di Pokémon Leggendari quali Articuno, Zapdos e Moltres.

Segnaliamo, infine, il ritorno di molti Pokémon delle precedenti generazioni, come Volcarona, Dedenne, Lycanroc e Kingdra in Isola Solitaria dell'Armatura, e Garchomp, Lycanroc, Nidorino, Aurorus, Crobat, Beldum, Cryogonal e Elekid in Terre Innevate della Corona.