Pokémon Spada e Scudo permetteranno di personalizzare gli allenatori

La possibilità di personalizzare l'abbigliamento degli allenatori è presente nella serie di videogiochi Pokémon fin da X & Y. A quanto pare, la tradizione proseguirà anche con l'ottava generazione di Spada e Scudo per Nintendo Switch.

La conferma, in realtà, ci è arrivata dal Giappone in maniera indiretta. The Pokémon Company ha infatti lanciato un contest in collaborazione con il marchio di abbigliamento Uniqlo: il fortunato vincitore, oltre a ricevere una vera T-Shirt con Gyarados e Magikarps disegnati sopra, otterrà anche la versione digitale della stessa da far indossare al suo alter ego virtuale, confermando quindi la possibilità di modificare il vestiario. Trovate la locandina del concorso in calce a questa notizia.

In molti, probabilmente, avevano dato la presenza della personalizzazione per scontata, ma fa sempre piacere ricevere una conferma, seppur indiretta come in questo caso. Quest'oggi, intanto, la casa di Kyoto ha affermato che il prossimo 21 giugno verranno svelate nuove informazioni su Pokémon Spada e Scudo tra le pagine di CoroCoro Ichiban, una popolare rivista nipponica. Il titolo, probabilmente, sarà anche tra i protagonisti del Nintendo Direct E3 2019, la cui messa in onda è prevista per le ore 18:00 di martedì 11 giugno.