Pokemon Spada e Scudo: Pietre Evolutive, dove trovarle e quali Pokemon fanno evolvere

In Pokemon Spada e Scudo sono presenti 10 tipi di pietre evolutive: Pietrafoglia, Pietrasolare, Pietralunare, Pietrafocaia, Pietraidrica, Pietratuono, Pietrabrillo, Neropietra, Pietralbore e Pietragelo. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerle e quali Pokemon fanno evolvere.

Come visto nei precedenti capitoli della serie, anche in Pokemon Spada e Scudo ci sono delle creature che si evolvono solo con le pietre evolutive, come visto per alcune evoluzioni di Eevee.

Le pietre evolutive possono essere trovate e accumulate in diversi modi in Pokemon Spada e Scudo, sia nel corso dell'avventura che durante l'endgame. Vediamo come ottenerle tutte, e su quali Pokemon utilizzarli per farli evolvere.

Dove trovare le Pietre Evolutive in Pokemon Spada e Scudo

Man mano che esplorerete la regione di Galar in Pokemon Spada e Scudo, sarete in grado di trovare un esemplare di ogni pietra evolutiva nelle varie città. Di seguito vi spieghiamo dove sono posizionate (potete aiutarvi con un riferimento visivo guardando il filmatp proposto in apertura).

Dove trovare la Pietrafoglia

Recatevi a Turrfield, imboccate il sentiero alla sinistra del Centro Pokemon e girate a sinistra prima di arrivare alla collina da cui si intravede il glifo. La Pietrafoglia si trova alle spalle dell'uomo che osserva la stele.

Dove trovare la Pietrafocaia

Andate nelle Terre Selvagge e raggiungete il Fiume di Steamington, e dopo aver attraversato il ponte girate a sinistra. La Pietrafocaia si trova vicino muro che circonda la città, accanto ad alcuni tubi di metallo.

Dove trovare la Pietraidrica

Sempre nelle Terre Selvagge, recatevi alla Piana dei Ponti e proseguite a nord fino a raggiungere i pilastri che sorreggono il ponte. Dopodiché girate a sinistra e oltrepassate l'erba alta. La Pietraidrica è posizionata vicino alle mura che circondano la città di Steamington.

Dove trovare la Pietratuono

Andate al Lago Milotic Nord e raggiungete la cima della collina che si trova nell'area. La Pietratuono è posizionata dietro l'erba alta, verso il lato della collina che si affaccia sul lago.

Dove trovare la Pietrasolare

La Pietrasolare si trova nella Conca delle Sabbie, vicino alle rocce a forma di arco. Non sarà difficile individuarla.

Dove trovare la Pietralunare

Partendo dall'ingresso della Conca delle Sabbie, girate a destra in modo da tenervi alla sinistra dell'erba alta. La Pietralunare si trova alla fine della discesa, dietro alcuni alberi spogli.

Dove trovare la Pietragelo

La Pietragelo si trova sul Percorso 9, subito dopo aver ottenuto il potenziamento Surf per la bici. Usate l'abilità Surf per entrare in acqua e prendere il percorso circondato dal ghiaccio. La Pietragelo è posizionata vicino a un iceberg.

Dove trovare la Neropietra

Da Latermore prendete la piccola stradina che si trova dietro al cartello del Centro Pokemon. La Neropietra è posizionata dietro l'angolo.

Dove trovare la Pietralbore

Dalle Terre Selvagge raggiungete il Berretto del Gigante. Salite in cima alla collina che si trova nella parte sinistra dell'area. La Pietralbore è posizionata vicino a un albero con le bacche.

Dove trovare la Pietrabrillo

Prendete il Percorso 8 e proseguite fino a vedere una scala sulla destra. Scendete e risalite usando l'altra scala che si trova a destra. Girando a destra e imboccando il piccolo sentiero con l'erba alta vi ritroverete di fronte alla Pietrabrillo.

Quali Pokemon si evolvono con le Pietre Evolutive di Pokemon Spada e Scudo

Di seguito elenchiamo tutte le creature di Pokemon Spada e Scudo che si evolvono con le pietre evolutive:

Quali Pokemon si evolvono con Pietrafoglia

Gloom in Vileplume

Nuzleaf in Shiftry

Eevee in Leafeon

Quali Pokemon si evolvono con Pietrafocaia

Eevee in Flareon

Vulpix in Ninetales

Growlithe in Arcanine

Quali Pokemon si evolvono con Pietraidrica

Lombre in Ludicolo

Shellder in Cloyster

Eevee in Vaporeon

Quali Pokemon si evolvono con Pietratuono

Charjabug in Vikavolt

Pikachu in Raichu

Eevee in Jolteon

Quali Pokemon si evolvono con Pietrasolare

Cottonee in Whimsicott

Gloom in Bellossom

Helioptile in Heliolisk

Quali Pokemon si evolvono con Pietralunare

Clefairy in Clefable

Munna in Musharna

Quali Pokemon si evolvono con Pietragelo

Darumaka di Galar in Darmanitan di Galar

Eevee in Glaceon

Quali Pokemon si evolvono con Neropietra

Lampent in Chandelure

Doublade in Aegislash

Quali Pokemon si evolvono con Pietralbore

Kirlia in Gallade

Snorunt femmina in Froslass

Quali Pokemon si evolvono con Pietrabrillo

Minccino in Cinccino

Roselia in Roserade

Togetic in Togekiss

Come accumulare le Pietre Evolutive in Pokemon Spada e Scudo

Come potete vedere dall'elenco riportato poco sopra, vi servirà più di un esemplare della stessa pietra evolutiva per far evolvere tutti i Pokemon che le richiedono. Per fortuna, in Pokemon Spada e Scudo è possibile accumulare pietre evolutive all'infinito seguendo due metodi.

Il primo consiste nel recarsi a Lago Dragofuria nelle Terre Selvagge, lo stesso luogo in cui è possibile catturare Ditto in Pokemon Spada e Scudo. La prima volta che visiterete questa location troverete un esemplare di ogni pietra evolutiva (ad eccezione di Pietrasolare e Pietralunare) ai piedi di ogni pilastro. Dal momento che gli oggetti delle Terre Selvagge riappaiono con il trascorrere del tempo, vi basterà tornare sul luogo nei giorni successivi per accumulare pietre evolutive in quantità.

Il secondo metodo consiste nel rivolgersi ai due fratelli minatori che si trovano Piana dei Ponti, sempre nelle Terre Selvagge. In cambio di 500 Watt vi porteranno gli oggetti che avranno raccolto durante gli scavi. Il fratello di destra raccoglierà più oggetti ma di qualità inferiore, mentre quello di sinistra invece ne troverà di meno ma di qualità superiore. In entrambi i casi, per accumulare le pietre evolutive in questo modo avrete bisogno di sborsare una buona quantità di Watt.