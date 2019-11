Pokémon Spada e Scudo: un Pikachu gigante invade Milano per l'evento di lancio

Quando un titolo così atteso dagli appassionati come Pokémon Spada e Scudo arriva sugli scaffali di tutti i negozi è quasi d'obbligo organizzare un evento di lancio per permettere ai fan di acquistare la propria copia allo scoccare della mezzanotte e così è stato per il titolo Nintendo grazie all'evento che si è tenuto ieri notte a Milano.

In occasione del lancio dell'attesissimo titolo per Nintendo Switch, l'azienda di Kyoto ha posizionato in città un enorme Pikachu gonfiabile che ha attirato l'attenzione di grandi e piccini. Durante i festeggiamenti, avvenuti in un GameStopZing addobbato a tema, i fan hanno avuto l'occasione di acquistare la cartuccia di una delle due versioni del gioco e di trascorrere del tempo in compagnia di cosplayer, influencer e altri volti noti della community Pokémon.

