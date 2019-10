Pokemon Spada e Scudo: Pikachu dà inizio allo streaming dal Bosco Brillabirinto di Galar

Come promesso, gli sviluppatori di Game Freak hanno dato ufficialmente inizio alla maratona in streaming di 24 ore di Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch ambientata a Bosco Brillabirinto, una delle regioni più misteriose di Galar.

Il nuovo evento in streaming è partito alle ore 15:00 di oggi, venerdì 4 ottobre, e può essere ammirato sulle pagine dei canali YouTube e Twitch di Pokemon. Diversamente dai recenti Nintendo Direct e dai video appuntamenti mensili di The Pokemon Company e Game Freak, lo streaming da Bosco Brillabirinto si limita a trasmettere le immagini catturate da una fittizia telecamera collocata tra gli alberi di questa enigmatica foresta.

Nelle intenzioni di Sonia, l'assistente ricercatrice della Professoressa Flora, la telecamera di Bosco Brillabirinto aiuterà gli Allenatori e gli studiosi di Pokemon della regione di Galar ad approfondire la conoscenza della fauna misteriosa che popola il sottobosco di Brillabirinto. A fare gli onori di casa, però, è una vecchia conoscenza degli appassionati di Pokemon, ossia Pikachu: nel momento in cui scriviamo, gli streaming gemelli su YouTube e Twitch stanno catturando le attenzioni di circa 60.000 appassionati, un numero destinato a crescere ulteriormente nel corso delle prossime ore in funzione della più che probabile apparizione di nuovi Pokemon.

Nella speranza di scoprire al più presto quali sorprese ci attendono nella trasmissione da Bosco Brillabirinto, vi ricordiamo che l'avventura di Pokemon Spada e Scudo avrà ufficialmente inizio il prossimo 15 novembre in esclusiva su Nintendo Switch (e sulla nuovissima console portatile Switch Lite).