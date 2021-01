Pokémon Spada e Scudo: un Pikachu speciale gratis per tutti i giocatori

Per celebrare la prima alba del nuovo anno visibile dalla Stazione Spaziale Internazionale, la Japan Aerospace Exploration Agency ha tenuto uno speciale livestream dal modulo KIBO, durante il quale, grazie alla realtà aumentata, Pikachu è apparso al fianco dell'astronauta Soichi Noguchi, mentre un Rayquaza fluttuava nello spazio.

A seguito dell'evento, è stato messo a disposizione di tutti i giocatori di Pokémon Spada e Scudo uno speciale Pikachu celebrativo, riscattabile fino al prossimo 15 gennaio nel menu Dono Segreto selezionando l'opzione Tramite Internet. Il Pokémon Topo che riceverete sarà al livello 21, porterà con sé lo strumento Pezzo Cometa e conoscerà mosse come Fulmine, Comete, Desiderio e Auguri. Normalmente, Pikachu non è in grado di imparare Desiderio, una mossa che ripristina metà dei punti salute dell'utilizzatore. Auguri, dal canto suo, non viene normalmente utilizzata in battaglia, dal momento che induce un Pokémon a festeggiare: la natura celebrativa dell'evento, in ogni caso, giustifica pienamente la sua presenza.

A proposito di Pokémon in regalo, questo mese dovrebbe cominciare la distribuzione dei codici per riscattare Zarude, indirizzati a tutti coloro che si sono iscritti alla newsletter del sito ufficiale entro e non oltre lo scorso 18 dicembre.