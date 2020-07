Pokèmon Spada e Scudo: i Pokémon acquatici vi aspettano nei Raid Dynamax

Grandi novità, allenatori! È appena arrivato un nuovo, immancabile aggiornamento per i Raid Dynamax che possono essere affrontati in giro per le Terre Selvagge di Galar in Pokémon Spada e Scudo.

Fino alle 01:59 del 20 luglio, avrete maggiori probabilità di incontrare Pokémon acquatici come Carvanha, Frillish, Kingler (anche Gigamax), Mantine, Mantyke, Sharpedo, Wailord, Jellicent, Pyukumuku e Wailmer nei Raid Dynamax. I più fortunati tra voi potrebbero anche imbattersi in un Wailord cromatico! Vi ricordiamo che per lottare contro questi Pokémon nei Raid Dynamax dovete innanzitutto connettere a internet la vostra Nintendo Switch. Dopodiché, quando vedete una colonna di luce nelle Terre Selvagge, non dovete far altro che raggiungere la tana da cui si sprigiona ed esaminarla per affrontare un Pokémon Dynamax. Avete poco tempo per incontrare quelle creature acquatiche, per cui non lasciatevi sfuggire l'occasione di aggiungerle alla vostra squadra.

