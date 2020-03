Pokémon Spada e Scudo e Pokémon Coco: Celebi e Zarude in regalo prenotando la visione

L'universo cinematografico dedicato alla serie Pokémon si prepara ad espandersi con l'arrivo nelle sale cinematografiche di Pokémon: Coco, ventitreesimo film del franchise.

Il debutto della pellicola in sala sarà accompagnato in Giappone da un'iniziativa particolarmente interessante per tutti gli amanti delle creature di casa Game Freak. Prenotando la visione dello spettacolo sarà infatti possibile ottenere in omaggio due codici per procedere al download gratuito di due Pokémon all'interno dei recenti Pokémon Spada e Pokémon Scudo. I mostriciattoli tascabili selezionati per l'iniziativa sono, nello specifico:

Celebi : Pokémon Misterioso di Tipo erba/psico, noto sin dalla Seconda Generazione;

: Pokémon Misterioso di Tipo erba/psico, noto sin dalla Seconda Generazione; Zarude: la creatura realizza il suo debutto con l'Ottava, ed attuale, Generazione. La sua esistenza è stata svelata al pubblico in occasione del Pokémon Day 2020. Si tratta di un Pokémon Scimmialigna di Tipo erba/buio;

Ad ora, l'iniziativa non sembra essere stata confermata anche per il futuro esordio nei cinema occidentali di. Ad ora, il debutto del film in sala è fissato per il prossimo 10 luglio: la pellicola vede il ritorno alla regia di Tetsuo Yajima. In attesa di eventuali aggiornamenti in tal senso, ricordiamo agli Allenatori in viaggio lungo le aree della Regione di Galar che è attualmente attivo un nuovo evento all'interno delle Terre Selvagge di Pokémon Spada e Scudo