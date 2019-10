Pokemon Spada e Scudo: Pokemon Company svelerà nuovi dettagli nella giornata di domani

Ad un mese di distanza dal lancio di Pokemon Spada e Scudo le notizie sul nuovo titolo di Game Freak si susseguono. I fan dei Pokemon possono aspettarsi nuove informazioni per la giornata di domani, come annunciato da Pokemon Company.

La società infatti ha annunciato l'arrivo di nuovi dettagli per le ore 15:00 (italiane) di domani. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sui contenuti che verranno svelati. Nei giorni scorsi è stata svelata la dimensione finale dell'installazione di Pokemon Spada e Scudo grazie ad un utente giapponese entrato in possesso di una card di download del gioco. Solo pochi giorni prima invece Serbii.net ha pubblicato un video di gameplay inedito che mostra le strade della prima città della Regione di Galar. In rete è stata pubblicata anche una mappa delle Terre Selvagge.

In attesa delle nuove informazioni previste per domani, vi ricordiamo che Pokemon Spada e Scudo verranno pubblicati in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre.