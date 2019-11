Pokemon Spada e Scudo: tutti i Pokemon confermati finora

I recenti leak sembrano aver anticipato l'intero Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, ma quali sono le creature confermate ufficialmente fino a questo punto da Game Freak e Nintendo per i nuovi capitoli della serie in arrivo su Switch? Scopriamolo insieme.

Di seguito elenchiamo tutti i Pokemon di ogni generazione che Game Freak e Nintendo hanno confermato finora far parte del Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, i nuovi capitoli della serie in arrivo sulla console ibrida il 15 novembre.

Pokemon di 1° generazione (regione di Kanto)

Arcanine

Butterfree

Gastly

Goldeen

Growlithe

Gyrados

Machamp

Machoke

Machop

Metapod

Pikachu

Raichu

Rhyhorn

Snorlax

Pokemon di 2° generazione (regione di Johto)

Hoothoot

Mantine

Tyranitar

Quagsire

Steelix

Wobuffet

Pokemon di 3° generazione (regione di Hoenn)

Duskull

Flygon

Ludicolo

Miltonic

Wailmer

Wingull

Wynaut

Pokemon di 4° generazione (regione di Sinnoh)

Budew

Hippopotas

Lucario

Mantyke

Munchlax

Togekiss

Weavile

Snover

Pokemon di 5° generazione (regione di Unova)

Braviary

Frillish

Golurk

Minccino

Sawk

Seismitoad

Zweilous

Pokemon di 6° generazione (regione di Kalos)

Bunnelby

Inkay

Meowstic

Pancham

Pokemon di 7° generazione (regione di Alola)

Bewear

Mudsdale

Wishiwashi

Grubbin

Stenee

Stufful

Pokemon di 8° generazione (regione di Galar)

Wooloo

Gossifleur

Eldegoss

Drednaw

Corviknight

Alcremie

Yamper

Duraludon

Rolycoly

Obstagoon

Morpeko

Polteagiest

Cramorant

Sirfetch'd

Impidimp

Ponyta di Galar

Per conoscere più da vicino le creature di nuova generazione, vi rimandiamo alla nostra mini-guida incentrata sui Pokemon di ottava generazione di Pokemon Spada e Scudo rivelati fino a questo momento, dove vi parliamo pure delle nuove forme Gigamax.

Stando ai leak emersi negli ultimi giorni, il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo dovrebbe includere un totale di 400 mostri e 232 creature aggiuntive, oltre a 81 nuove specie e 13 forme di Galar. Per conoscere con certezza tutte le creature che saranno presenti nei due nuovi giochi della serie, tuttavia, non rimane che attendere il debutto di Pokemon Spada e Scudo atteso per il 15 novembre su Nintendo Switch.