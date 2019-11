Pokemon Spada e Scudo: tutti i Pokemon Gigamax e come ottenerli

I Pokemon Gigamax sono una delle principali novità introdotte in Pokemon Spada e Scudo. In questa mini-guida vi mostriamo tutti i Pokemon Gigamax presenti nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch, spiegandovi come ottenerli nel corso dell'avventura.

Solo alcuni Pokemon sono in grado di gigamaxizzarsi. I Pokemon Gigamax assumono la forma di creature giganti, e sono caratterizzati da statistiche e abilità in combattimento molto più potenti del normale.

Tutti i Pokemon Gigamax di Pokemon Spada e Scudo

Di seguito elenchiamo tutti i Pokemon di Pokemon Spada e Scudo che sono in grado di gigamaxizzarsi:

Charizard

Pikachu

Eevee

Butterfree

Meowth

Corviknight

Alcremie

Drednaw

Gengar

Sandaconda

Centiskorch

Machamp

Coalossal

Grimmsnarl

Duraludon

Hatterene

Copperajah

Appletun

Flapple

Orbeetle

Kingler

Lapras

Garbodor

Se siete curiosi di vedere ogni Pokemon Gigamax a confronto con la rispettiva forma normale, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Come ottenere i Pokemon Gigamax in Pokemon Spada e Scudo

I Pokemon Gigamax possono essere ottenuti solo nei Raid Dynamax e durante gli eventi speciali. Per quanto riguarda quest'ultima opzione, chi acquista Pokemon Spada e Scudo fino al 15 gennaio 2020 e chi ha giocato a Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee può ottenere Pikachu, Eevee e Meowth Gigamax.

Ogni volta che si partecipa a un Raid Dynamax, in rarissimi casi è possibile incontrare un Pokemon Gigamax al posto di un Pokemon Dynamax. Quando si presenta l'occasione, non lasciatevela sfuggire per nessun motivo e catturate il Pokemon Gigamax.

Incontrare i Pokemon Gigamax nei Raid Dynamax è estremamente raro, ma per fortuna nel corso dei prossimi mesi sarà possibile incontrare determinate creature Gigamax con più facilità. Dal 15 novembre ai primi di gennaio, per esempio, i giocatori di Pokemon Spada e Scudo avranno molte più chance di incontrare Butterfree Gigamax. Nello stesso periodo, i giocatori di Pokemon Spada potranno incontrare con più facilità Drednaw Gigamax, mentre quelli di Pokemon Scudo potranno imbattersi più spesso in Corviknight Gigamax.

I Pokemon Gigamax che si potranno incontrare più facilmente cambieranno con il passare del tempo, e sulle nostre pagine non mancheremo di avvisarsi quando ne verranno introdotti di nuovi. Intanto, nel frattempo quanto vi siete portati avanti nel completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo?