Pokémon Spada e Scudo, i Pokémon Gigamax diventano enormi peluche!

Tra le novità introdotte da Game Freak all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo figura la possibilità per alcuni Poket Monster di acquisire la forma di Pokémon Gigamax.

In questa particolare condizione, le creature vedono mutare il proprio aspetto estetico e acquisiscono una maggiore forza e resistenza rispetto al loto status abituale. Ebbene i fan di questa nuova feature saranno lieti di apprendere che è iniziata la produzione di peluche a tema Pokémon Gigamax! Nel catalogo dei Pokèmon Center hanno infatti fatto la propria comparsa due prodotti a tema.

Ad inaugurare la nuova linea troviamo ovviamente il buon Pikachu, che nella sua morbida versione Gigamax di trasforma in un peluche alto 80 centimetri, per un peso complessivo di quasi 5 chilogrammi! Non è decisamente meno la morbida riproduzione della versione Gigamax di Meowth: quest'ultima vanta infatti un'altezza di 165 centimetri per oltre 3 chilogrammi di peso. Insomma, due peluche decisamente imponenti, in vendita rispettivamente a 44.000 Yen (circa 380 euro) e 33.000 Yen (circa 280 euro). Direttamente in calce a questa news potete trovare alcune immagini dedicate.



Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono attualmente tra i giochi Pokémon più venduti di sempre, mentre la Regione di Galar si prepara ad ampliarsi grazie alla pubblicazione del Pass Espansioni di Pokèmon Spada e Scudo-