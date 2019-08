Pokemon Spada e Scudo: tutti i Pokemon di ottava generazione

Dopo aver rivelato le forme di Galar, Game Freak ha svelato le creature esclusive che saranno presenti in Pokemon Spada e Scudo. Diamo uno sguardo ravvicinato a tutti i Pokemon di ottava generazione che saranno presenti nei due nuovi capitoli della serie in arrivo su Nintendo Switch.

Di seguito elenchiamo tutti i Pokemon di ottava generazione che faranno la loro comparsa in Pokemon Spada e Scudo.

Grookey (starter)

Tipo: Erba

Abilità: Erbaiuto

Scorbunny (starter)

Tipo: Fuoco

Abilità: Aiutofuoco

Sobble (starter)

Tipo: Acqua

Abilità: Acquaiuto

Gossifleur

Tipo: Erba

Abilità: Lanugine o Rigenergia

Eldegoss

Tipo: Erba

Abilità: Lanugine o Rigenergia

Wooloo

Tipo: Normale

Abilità: Morbidone o Fugafacile

Corviknight

Tipo: Volante/Acciaio

Abilità: Pressione o Agitazione

Drednaw

Tipo: Acqua/Roccia

Abilità: Ferromascella o Guscioscudo

Impidimp

Tipo: Sconosciuto

Abilità: Sconosciuta

Zacian (Leggendario)

Tipo: Sconosciuto

Abilità: Sconosciuta

Zamazenta (Leggendario)

Tipo: Sconosciuto

Abilità: Sconosciuta

Alcremie

Tipo: Folletto

Abilità: Dolcevelo

Yamper

Tipo: Elettro

Abilità: Raccattapalle

Rolycoly

Tipo: Roccia

Abilità: Vapormacchina o Antifuoco

Duraludon

Tipo: Acciaio/Drago

Abilità: Metalleggero o Metalpesante

Weezing di Galar

Tipo: Veleno/Folletto

Abilità: Levitazione/???

Zigzagoon di Galar

Tipo: Buio/Normale

Abilità: Raccolta/Voracità

Linoone di Galar

Tipo: Buio/Normale

Abilità: Raccolta/Voracità

Obstagoon

Tipo: Buio/Normale

Abilità: Temerarietà o Dentistretti

Morpeko

Tipo: Elettro/Buio

Abilità: Pancialterna

Ricordiamo poi che in Pokemon Spada e Scudo verranno introdotte le forme Gigamax. Oltre ad assumere dimensioni colossali e diventare più potenti, i Pokemon gigamaxizzati vedono modificarsi anche il proprio aspetto. Queste creature, inoltre, possono avere accesso a una mossa esclusiva denominata "mossa Gigamax". Per ora, Game Freak ha confermato la possibilità di gigamaxizzarsi solo per i tre Pokemon di ottava generazione:

Drednaw Gigamax : sotto l'effetto del fenomeno Gigamax passa da creatura quadrupede a bipede, reggendosi sulle sole zampe posteriori. La sua mossa Gigamax è denominata Gigarocciagetto e va a sostituire tutte le mosse di tipo acqua di Dreadnaw Gigamax. Duplice l'effetto di questa mossa: oltre a infliggere danni all'avversario, infatti, posizionerà sul campo di battaglia anche delle rocce aguzze, che danneggeranno le creature che potrebbero successivamente entrare in azione.

: sotto l'effetto del fenomeno Gigamax passa da creatura quadrupede a bipede, reggendosi sulle sole zampe posteriori. La sua mossa Gigamax è denominata e va a sostituire tutte le mosse di tipo acqua di Dreadnaw Gigamax. Duplice l'effetto di questa mossa: oltre a infliggere danni all'avversario, infatti, posizionerà sul campo di battaglia anche delle rocce aguzze, che danneggeranno le creature che potrebbero successivamente entrare in azione. Corviknight Gigamax : vede tutte le sue mosse di tipo volante sostituite dalla mossa Gigamax detta Gigaciclone . Anche questa, come Gigarocciagetto, ha più effetti. L'attacco infligge danni al Pokemon avversario, ma contestualmente annulla l'effetto di mosse nemiche, tra le quali vengono citate Riflesso e Schermoluce.

: vede tutte le sue mosse di tipo volante sostituite dalla mossa Gigamax detta . Anche questa, come Gigarocciagetto, ha più effetti. L'attacco infligge danni al Pokemon avversario, ma contestualmente annulla l'effetto di mosse nemiche, tra le quali vengono citate Riflesso e Schermoluce. Alcremie Gigamax: in questa particolare forma, la creatura di tipo folletto assume le sembianze di una sorta di gigantesca torta a plurimi piani. La sua mossa Gigamax è stata battezzata Gigagranfinale, che andrà a sostituire tutte le mosse di tipo Folletto di Alcremie Gigamax. Ancora una volta, le potenzialità sono duplici: utilizzandola, il Pokemon potrà sia infliggere danni agli avversari sia far recuperare PS agli alleati.

In calce alla notizia potete dare un'occhiata ai nuovi Pokemon di ottava generazione che saranno presenti in Pokemon Spada e Scudo. Vi piace il loro design? Nell'attesa che i due nuovi giochi della serie facciano il loro debutto su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra anteprima di Pokemon Spada e Scudo.