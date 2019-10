Pokémon Spada e Scudo: ecco tutti i Pokémon di Ottava Generazione svelati fino ad ora!

Mancano ormai poche settimane alla pubblicazione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo: per ingannare l'attesa, passiamo in rassegna le nuove creature che popoleranno il Pokédex di Galar!

Come prevedibile, tra i primi Pokémon presentati da Game Freak, troviamo quelli che saranno i tre nuovi starter:

Sobble : di tipo acqua;

: di tipo acqua; Scorbunny : di tipo fuoco;

: di tipo fuoco; Grookey: di tipo erba;

A questi, si sono nei mesi affiancati i reveal di ulteriori Pokémon di Ottava Generazione, tra i quali troviamo:

Gossifleur : di tipo erba;

: di tipo erba; Eldegoss : di tipo erba;

: di tipo erba; Wooloo : di tipo normale;

: di tipo normale; Corviknight : di tipo volante/acciaio;

: di tipo volante/acciaio; Dreadnaw : di tipo acqua/roccia;

: di tipo acqua/roccia; Yamper : di tipo elettro;

: di tipo elettro; Alcremie : di tipo folletto;

: di tipo folletto; Rolycoly : di tipo roccia;

: di tipo roccia; Duraludon : di tipo acciaio/drago;

: di tipo acciaio/drago; Weezing di Galar : di tipo veleno/folletto;

: di tipo veleno/folletto; Zigzagoon di Galar : di tipo buio/normale;

: di tipo buio/normale; Linoone di Galar : di tipo buio/normale;

: di tipo buio/normale; Obstagoon : di tipo buio/normale;

: di tipo buio/normale; Morpeko : di tipo buio/elettro;

: di tipo buio/elettro; Cramorant : di tipo volante/acqua;

: di tipo volante/acqua; Polteageist : di tipo spettro;

: di tipo spettro; Sirfetch'd : di tipo lotta;

: di tipo lotta; Ponyta di Galar: di tipo psico;

Già noti al pubblico anche i Pokémon Leggendari dei due nuovi titoli: Zacian e Zamazenta. Pur avendone presentato l'aspetto, Game Freak non ha offerto dettagli sul tipo di appartenenza delle due creature. Ricordiamo che, come da tradizione, alcune creature saranno esclusive di Pokémon Spada o Pokémon Scudo: ad esempio, Sirfetch'd sarà presente solo in Spada, mentre il Ponyta di Galar potrà essere incontrato solamente in Scudo. Direttamente in calce a questa news, potete trovare un'immagine raffigurante ognuna delle nuove creature: quali sono le vostre preferite?



in chiusura, segnaliamo che, secondo un rumor, nel corso di un Nintendo Direct di novembre, potrebbero essere mostrate le evoluzioni dei tre starter di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.