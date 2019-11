Pokémon Spada e Scudo: un Pokémon simboleggia il cambiamento climatico

I nuovi Pokémon Spada e Scudo sono usciti da qualche giorno e gli allenatori di tutto il mondo si sono già imbattuti in molte specie di Pokémon vecchi e nuovi. Per uno di questi Game Freak ha voluto apportare un cambiamento particolare, legato al tema del clima.

Stiamo parlando di Corsola, un Pokémon corallino di tipo Acqua/Roccia introdotto in Pokémon Oro e Argento, che è possibile trovare a Galar in una variante di tipo Fantasma dotata anche di forma evoluta: al livello 38 infatti il Pokèmon diventa Cursola, evoluzione più potente e molto più terrificante. Il Pokedex spiega che il loro colore biancastro (in origine rosa) è dovuto all'improvviso cambiamento climatico che ha "ucciso" i coralli, trasformandoli in fantasmi che risucchiano energia vitale. Il fenomeno dello sbiancamento dei coralli è un fatto reale che si verifica a causa dell'aumento delle temperature oceaniche e che ad oggi ha spazzato via circa il 70% delle barriere coralline di tutto il mondo.

Questo particolare espediente mostra la consapevolezza degli sviluppatori rispetto al tema dei cambiamenti climatici. Ovviamente quello di Game Freak non è un invito all'azione o un messaggio di tipo politico ma, dato che Pokémon è innanzi tutto un gioco per bambini, può fungere da mezzo educativo. Avete già letto la nostra guida su tutte le forme e le evoluzioni di Galar? Vi ricordiamo poi che potete trovare la recensione di Pokémon Spada e Scudo sulle pagine di Everyeye.