Pokémon Spada e Scudo: è ora possibile ottenere Tappi, PokéBall e altri oggetti gratis

Ancora una volta Nintendo e Game Freak hanno deciso di fare un bel po' di regali a tutti i possessori di una copia fisica o digitale di Pokémon Spada e Scudo. Nelle prossime ore potrete infatti riscattare senza alcun costo aggiuntivo un grosso quantitativo di oggetti in game come Tappi, PokéBall e tantissimo altro.

Tutto ciò che bisogna fare per avere accesso a questi premi gratuiti è entrare nel menu di gioco e selezionare la voce attraverso la quale è possibile inserire una parola chiave per ricevere un dono. Inserendo la password C0MPET1T10N otterrete subito un po' di Tappi, oggetto molto utile per chi gioca le modalità competitive online e vuole portare al massimo le statistiche dei propri Pokémon. Inserendo invece i codici G1GAGRANF1NALE e SUPEREFF1CACE otterrete 20 Battle Point e 10 Sfere Curative. I codici in questione dovrebbero essere validi fino al prossimo 30 marzo 2020, in ogni caso vi suggeriamo di utilizzarli il prima possibile così da essere sicuri di non perdervi tutti i bonus disponibili.

