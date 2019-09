Pokemon Spada e Scudo presentano la Lega Card: un biglietto da visita per Allentori

All'interno di Pokemon Spada e Pokemon Scudo, gli Allenatori avranno la possibilità di creare e personalizzare una propria Lega Card: ecco tutti i dettagli.

Nei due nuovi capitoli dell'amata serie Game Freak, i giocatori avranno una sorta di un biglietto da visita virtuale, che potrà anche essere scambiato con altri utenti. Per dare forma alla nostra Card della Lega Pokemon, sarà necessario recarsi presso un "terminale Rotomina" ed accedere alla funzione CreaCard. Ogni dettaglio del documento può essere personalizzato: saranno ad esempio disponibili diverse cornici e sfondi ed il nostro alter ego videoludico potrà assumere svariate pose ed espressioni.

I giocatori potranno scegliere di scambiare la propria Lega Card con altri Allenatori: in questo modo, durante le Lotte in Link quest'ultima sarà visualizzata proprio come un biglietto da visita. Allo stesso modo, all'interno di Pokemon Spada e Pokemon Scudo potremo ricevere delle Card create da altri giocatore, che saranno raccolte all'interno di un apposito album. In calce a questa news potete trovare diverse immagini dedicate: cosa ve ne pare di questa funzione?



In chiusura, vi ricordiamo che Game Freak ha annunciato recentemente la presenza della meccanica del Pokecampeggio in Pokemon Spada e Scudo. Nella Regione di Galar potremo inoltre trovare diverse versioni di Alcremie.