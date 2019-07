Pokemon Spada e Scudo: presentati la Sfida delle Palestre e la Coppa Campione!

Piuttosto a sorpresa, Nintendo ed il team di Game Freak hanno deciso di condividere con il pubblico un ampio numero di informazioni inedite su Pokemon Spada e Pokemon Scudo!

Tra questi, troviamo parecchi dettagli sulle lotte Pokemon che attendono gli Allenatori all'interno della nuova Regione di Galar. Apprendiamo innanzitutto che il nostro alter ego videoludico si ritroverà a prendere parte alla Sfida delle Palestre, definita come "una vera e propria celebrazione delle lotte Pokémon". Non tutti gli aspiranti sfidanti possono tuttavia accedere liberamente alla manifestazione: requisito fondamentale sarà infatti l'essere "sponsorizzati da determinati personaggi", tra cui i Capipalestra. Per questa ragione, all'inizio della nostra avventura, noi ed il nostro rivale riceveremo una lettera di referenze dal Campione Dandel. Con questo prezioso strumento in tasca potremo dunque partire alla volta della Sfida delle Palestre, per conquistare le ambite otto medaglie. In quanto partecipante alla Sfida delle Palestre, potremo indossare una divisa realizzata appositamente per l'occasione, della quale potremo scegliere liberamente il numero!



Ma non è tutto: la Regione di Galar ospita infatti, una sola volta l'anno, la Coppa Campione. Durante l'evento, i migliori Allenatori competeranno tra loro per cercare di aggiudicarsi il diritto di sfidare il Campione in carica e diventare a propria volta Campione o Campionessa della Lega Pokemon. Attualmente, il Campione in carica è Dandel, Allenatore dallo straordinario talento, che ha conquistato la vetta della Lega in occasione della sua prima Sfida delle Palestre. Assolutamente imbattuto, nella sua squadra può contare su di un formidabile Charizard!



Infine, elemento interessante, le grandi aziende della Regione di Galar supportano la passione per i Pokemon, sponsorizzando sia le Palestre sia il Campione. Per questa ragione, sulle divise dei Capipalestra e del Campione ne potremo trovare i loghi! In chiusura, vi rammentiamo che alcuni Capipalestra saranno esclusivi di Pokemon Spada o Pokemon Scudo.