Pokemon Spada e Scudo: la presentazione riporta in auge una marea di rumor!

Il nuovo Pokemon Direct ha presentato al pubblico nuove informazioni sugli attesissimi nuovi capitoli della serie, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre.

Alcune delle caratteristiche di Pokemon Spada e Pokemon Scudo presentate nel corso della giornata odierna, mercoledì 5 giugno, hanno soddisfatto la curiosità di molti utenti, confermando ad esempio elementi quali la presenza a schermo dei Pokemon ed il ritorno dei Capipalestra. Tuttavia, sembra che alcune delle feature protagoniste del nuovo Direct fossero state correttamente anticipate da un rumor apparso su 4chan e passato relativamente inosservato. Quest'ultimo aveva ad esempio identificato correttamente il nome del nostro rivale, Hop, ed inserito riferimenti alla meccanica del Dynamax. Parzialmente corrette anche le informazioni legate ai Pokemon Leggendari: la fonte anonima parlava infatti di un "lupo, che avrà sia una criniera a forma di scudo o terrà una spada come Sif". In verità, abbiamo scoperto oggi che la descrizione univa in un'unica creatura Zacian e Zamazenta.



In virtù della correttezza, almeno parziale, di alcuni riferimenti, il rumor è ritornato oggi in auge, spingendosi alcuni a chiedersi se anche il restante contenuto non possa avere un fondo di verità. Diversi gli elementi citati, tra i quali troviamo:

la presenza di un Pokemon Leggendario "malvagio", denominato Eternatus;

la presenza di una gang di nemici, denominata "Team Yell";

la presenza di evoluzioni regionali, come già visto in Pokemon Sole e Luna. Tra i Pokemon coinvolti vengono citati Farfetch'd e Meowth;

due Pokemon Scoiattolo, chiamati Skwovet e Greedunt, si nasconderebbero sugli alberi di bacche e potrebbero attaccarvi se scuoterete la loro dimora;

tra le feature viene citato il "camping", durante il quale sarebbe possibile giocare con i Pokemon, per aumentare il livello di amicizia. Potremo inoltre cucinare del curry;

Ovviamente, sottolineiamo che quanto riportato è comunque da considerarsi come un. Per sapere se questi dettagli si riveleranno veritieri non possiamo che attendere nuove comunicazioni da: l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga, in quanto i giochi sono attesi per il mese di novembre.