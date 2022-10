Pokémon Spada e Scudo: si dovrà dire presto addio ad alcune funzioni online

Pokémon Scarlatto e Violetto stanno per arrivare. Mancano ormai una manciata di settimane all'approdo di un nuovo capitolo, o per meglio dire una nuova generazione, di una delle saghe videoludiche più iconiche e popolari in tutto il mondo. L'attesa si fa certamente attendere, ma arrivano delle novità anche per Pokémon Spada e Scudo.

Dopo il trailer di presentazione di Kissara e Bellibolt, infatti, giungono delle novità anche sul fronte Pokémon Spada e Scudo. Non parliamo, però, di notizie piacevoli: The Pokémon Company si appresta a rilasciare le sue due nuove produzioni sul mercato e, poco prima del lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto, i sopracitati Pokémon Spada e Scudo perderanno alcune funzionalità online.

Sfortunatamente per molti giocatori, queste sono operazioni di routine per le software house, le quali tendono ad interrompere il supporto ai titoli con il rilascio di nuovi contenuti o con il semplice mantenimento dei server, i quali rimangono attivi fino all'uscita di un successivo capitolo dello stesso brand. In questo caso, i server di Pokémon Spada e Scudo saranno online fino all'1 novembre 2022. Con l'inizio del nuovo mese, i giocatori potranno ancora compiere alcune delle funzioni di routine più importanti.

A quanto pare, infatti, gli scambi online e le battaglie Max Raid rimarranno disponibili. Ciò che verranno meno con l'arrivo dell'1 novembre saranno gli aggiornamenti dedicati all'area selvaggia e non si potrà più accedere alle battaglie online rank o ai tornei online. Ciò nonostante, la chiusura del supporto all'area selvaggia rimane comunque un grave problema per molti utenti, soprattutto in prospettiva del fatto che questa funzione è da sempre stata necessaria per l'ottenimento di Pokémon unici.

Stessa cosa, purtroppo, dicasi per le partite competitive online. Bisognerà attendere l'arrivo degli ormai imminenti Pokémon Scarlatto e Violetto per poter tornare a competere online e prendere parte ai tornei online, seppure la limitazione delle funzioni online dall'1 novembre non comporterà alcun problema per affrontare match online con gli amici. Che si voglia o meno, è giunto il momento di dire addio - o quasi - a Pokémon Spada e Scudo, i quali hanno accompagnato milioni di giocatori nel corso di un'avventura durata diversi anni e che, speriamo, possa lasciare il posto ad un capitolo che sappia far fronte ai problemi dei capitoli di ottava generazione. Prima di abbandonare definitivamente Pokémon Spada e Scudo, sapevate che potete ottenere un Eternatus cromato gratis?