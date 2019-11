Pokemon Spada e Scudo: i primi 70 minuti di gameplay

Il canale YouTube Contra Network ha pubblicato un video che mostra i primi 70 minuti di Pokemon Spada e Scudo: dalla selezione del personaggio alla cattura dei primi Pokemon, le fasi iniziali dell'avventura vengono mostrate dettagliatamente in questo lungo filmato.

Ovviamente, se non volete anticipazioni di alcun tipo vi invitiamo a guardare il video che trovate qui sopra in apertura, manca poco ormai all'arrivo di Pokemon Spada e Scudo nei negozi, l'uscita è infatti prevista (in esclusiva su Nintendo Switch e Switch Lite) per venerdì 15 novembre in contemporanea mondiale.

Nella giornata di ieri sono state pubblicate le prime recensioni di Pokemon Spada e Scudo, nel momento in cui scriviamo il Metascore su Metacritic è pari a 81/100, destinato a cambiare nelle prossime ore con l'arrivo di altre impressioni da parte della stampa internazionale.

Su Everyeye.it trovate la recensione di Pokemon Spada e Scudo a cura di Cydonia, oltre ad una video recensione che illustra nel dettaglio pregi e difetti della nuova produzione targata Game Freak. Sulle pagine di Everyeye trovate anche la guida per ottenere Pikachu, Eevee e Meowth Gigamax in Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch.