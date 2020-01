Pokemon Spada e Scudo: primi dettagli sui nuovi Pokemon dell'Expansion Pass

In coincidenza dell'ultimo Pokémon Direct, i ragazzi di Game Freak non si sono limitati ad annunciare l'Expansion Pass di Spada e Scudo ma anche anche svelato i nuovi Pokémon che ci attendono nelle regioni inedite di Galar dei due DLC collegati al programma di espansioni del 2020 dell'esclusiva Nintendo Switch.

Tra i nuovi Pokémon di recente scoperta segnalati dagli sviluppatori giapponesi, ci saranno infatti Kubfu, Urshifu e Calyrex. Il primo sarà un Pokémon di tipo Lotta e Categoria King Fu che comparirà sull'Isola Solitaria dell'Armatura, l'espansione in arrivo a giugno 2020: l'impegno profuso negli allenamenti e la sua dedizione alla causa lo porteranno a migliorarsi col tempo per diventare sempre più forte. Per poter incrociare lo sguardo di uno di questi singolari abitanti di Galar, però, bisognerà spingersi fino alle zone montuose, in luoghi isolati e immersi nella natura più selvaggia dove il trambusto della città non possa distrarli dalla loro routine di esercizi.

Tra i nuovi Pokémon dell'Expansion Pass di Spada e Scudo troveremo anche Urshifu, una creatura di tipo Lotta/Buio e Categoria Kung Fu che sarà in grado di sferrare attacchi micidiali con la sua abilità Pugni Invisibili. L'evoluzione di Kubfu, raggiungibile solo dopo aver intrapreso un adeguato percorso di allenamento, vanterà una rosa di attacchi speciali estremamente ampia che gli consentirà di aderire alle tecniche di combattimento degli avversari di turno, soprattutto quando riuscirà ad acquisira la forma Gigamax.

Per quanto riguarda l'espansione de Le Terre Innevate della Corona, il Pokemon scelto da Game Freak per rappresentare il DLC di Pokemon Spada e Scudo in arrivo a fine anno sarà Calyrex. La creatura di tipo Psico/Erba e di categoria Pokemon Re è stata la dominatrice indiscussa di questa remota regione di Galar in un lontano passato: a dispetto delle sue delicate apparenze, Calyrex sarà un formidabile avversario per qualsiasi Pokemon di Spada e Scudo e questo sia per via della grazia dei sui attacchi, sia per un'intelligenza tanto sviluppata da garantirgli persino dei poteri di precognizione e preveggenza.