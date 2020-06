Pokemon Spada e Scudo: pronti a sfidare Zeraora nei nuovi Raid?

Durante l'evento Pokémon Presents che ha svelato New Pokemon Snap per Nintendo Switch, Game Freak ha colto l'occasione per presentare i nuovi Raid a tempo di Pokemon Spada e Scudo dedicati a Zeraora.

La nuova attività che coinvolgerà gli Allenatori della Regione di Galar e, per chi ha acquistato il Pass Espansione, dell'Isola Armatura di Pokemon Spada e Scudo, avrà per protagonista indiscusso il Pokemon Fulmirapido Zeraora nella sua versione cromatica.

Per poter partecipare alla nuova sfida lanciata dagli autori di Game Freak occorre effettuare almeno un trasferimento da Pokemon Home a Pokemon Spada e Scudo e attendere l'aggiornamento che invierà la versione Shiny di Zeraora nel database dell'app mobile di Pokemon Home.

Nell'illustrare i contenuti di questo Raid a tempo, Game Freak specifica che lo Zeraora cromatico non potrà essere catturato. L'attività in questione, oltretutto, sarà attiva solo dopo che un milione di Allenatori saranno stati in grado di sconfiggere Zeraora nei Raid Dynamax. Nell'attesa di ricevere maggiori informazioni su questo Raid speciale, vi ricordiamo che lo show digitale del Pokemon Presents ha fatto da cornice anche all'annuncio di Pokemon Cafè Mix, un nuovo puzzle game gratis per Switch e sistemi mobile iOS e Android.