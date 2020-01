Pokémon Spada e Scudo: nel Q&A di domani Cydonia parlerà dell'Expansion Pas

Tra le dirette di domani, 10 gennaio 2020, sul canale Twitch di Everyeye ci sarà anche un Q&A in compagnia di Francesco "Cydonia" Cilurzo interamente dedicato alle ultime novità annunciate da Nintendo per Pokémon Spada e Scudo.

Nel caso in cui vi foste persi il Nintendo Direct di questo pomeriggio, infatti, l'azienda di Kyoto e Game Freak hanno annunciato l'arrivo del Pass Espansioni dell'ultimo gioco dedicato ai Pokémon, il cui acquisto permetterà ai giocatori di accedere a due diversi contenuti aggiuntivi: l'Isola Solitaria dell'Armatura in arrivo nel mese di giugno 2020 e le Terre Innevate della Corona, in uscita nella seconda metà dell'anno corrente. Il prezzo delle due espansioni è di 29,99 euro e a breve, come promesso dagli sviluppatori, verranno svelati ulteriori dettagli sui contenuti in arrivo.

Se quindi volete scoprire cosa ne pensa il nostro Cydonia dell'ultima mossa di Nintendo e scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sui DLC di Pokémon Spada e Scudo vi invitiamo a sintonizzarvi sul nostro canale Twitch domani alle ore 17:00.

Nel frattempo sulle nostre pagine potete anche trovare il video con le impressioni a caldo di Cydonia sul pass espansioni di Pokémon Spada e Scudo.