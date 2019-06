Pokemon Spada e Scudo: Q&A da Los Angeles con Cydonia giovedì 13 giugno alle 20:30!

Prosegue senza sosta il nostro coverage dell'E3 2019 in diretta dalla fiera losangelina. Questa sera, giovedì 13 giugno, abbiamo in programma un appuntamento dedicato ai fan delle creature di Game Freak!

A partire dalle ore 20:30, sul canale Twitch di Everyeye troverete infatti il buon Cydonia, noto volto di Pokemon Millenium, pronto a rispondere ad ogni vostra domanda o curiosità su Pokemon Spada e Scudo, i due nuovi capitoli della celebre saga videoludica! Le nuove iterazioni della saga Game Freak hanno goduto di una visibilità particolare già prima dell'apertura dei cancelli dell'E3 2019, grazie alla trasmissione di un Pokemon Direct dedicato, in cui Nintendo ha presentato le due nuove produzione in maniera più approfondita. Tuttavia, anche nel corso della fiera losangelina, Pokemon Spada e Pokemon Scudo hanno avuto modo di ritagliarsi il proprio spazio. Durante gli appuntamenti con il Nintendo Treehouse è infatti stato possibile assistere ad una prima sessione di gameplay di Pokemon Spada e Scudo. Sullo showfloor, la spedizione oltreoceano di Everyeye ha inoltre avuto modo di provare una prima demo del gioco e di condividere con voi le prime impressioni su Pokemon Spada e Scudo.



Per approfondire ulteriormente la conoscenza di quello che attende gli aspiranti Maestri di Pokemon all'interno della Regione di Galar abbiamo tuttavia organizzato questo ulteriore spazio di discussione. Quindi, non mancate: appuntamento giovedì 13 giugno, alle ore 20:30 sul Canale Twitch di Everyeye per un Q&A in compagnia di Cydonia!