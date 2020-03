Pokémon Spada e Scudo: al via i Raid dedicati ai Pokémon esclusivi!

Abbiamo una buona notizia per tutti gli allenato in possesso di una sola versione tra Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Quest'oggi nella regione di Galar è partito un nuovo evento per i Raid Dynamax, che proseguirà fino al 26 marzo e avrà per protagonisti i mostri esclusivi delle due versioni.

La notizia è stata diffusa dall'account giapponese dei Pokémon, che per l'occasione ha anche condiviso un'immagine con le creature protagoniste dell'evento. Da Spada arrivano Sirfetch'd, Darumaka di Galar, Passimian e Indeedee maschio, mentre da Scudo ci sono Ponyta di Galar, Corsola di Galar, Oranguru e Indeedee femmina.

Quello appena descritto, in ogni caso, non è l'unico evento in corso nella regione di Galar. L'altro coinvolge tre creature Gigamax, ovvero Gengar, Machamp e Snorlax. Il Pokémon sornione è tornato questo mese nella versione Gigamax per la seconda volta in assoluto, dopo il debutto avvenuto lo scorso mese di dicembre.

Pokémon Spada e Scudo, ricordiamo, sono disponibili esclusivamente per Nintendo Switch. Quest'anno si espanderanno con due nuove espansioni. La prima, Isola Solitaria dell'Armatura, arriverà a giugno, mentre per la seconda, Terre Innevate della Corona, bisognerà attendere l'autunno.