Pokémon Spada e Scudo: i Raid Dynamax accolgono nuovi Pokémon

Manca ancora un po' di tempo per il lancio de l'Isola Solitaria dell'Armatura, prima espansione di Pokémon Spada e Scudo, ma per fortuna agli allenatori non mancano affatto delle attività da svolgere.

Game Freak ha dato una nuova rinfrescata ai Raid Dynamax che possono essere affrontati nelle Terre Selvagge della Regione di Galar. Fino al prossimo 11 maggio, tutti gli allenatori di Spada e Scudo potranno aspettarsi nuove tipologie di Pokémon Dynamax. Stiamo parlando nello specifico di: Tyranitar (Roccia/Buio); Togekiss (Folletto/Volante); Excadrill (Terra/Acciaio); Whimsicott (Erba/Folletto); Dragapult (Drago/Spettro). L'inclusione di Tyranitar farà senz'altro gioire i giocatori di Spada, dal momento che in condizioni normali è un Pokémon esclusivo di Scudo.

In aggiunta alle creature sopramenzionate, si aggiungono anche due forme di Rotom: la forma Lavaggio (Elettrico/Acqua) è esclusiva di Pokémon Spada, mentre la forma Calore (Elettrico/Fuoco) è esclusiva di Pokémon Scudo. Ricordiamo che le forme di Rotom non sono permanenti e possono essere cambiate (anche in quella originale), a patto di possedere l'oggetto Catalogo Rotom, che può essere acquisito da un uomo della città di Wyndon.

Ne approfittiamo per segnalarvi che i Pokémon di Galar stanno arrivando in Pokémon GO.