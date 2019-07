Pokemon Spada e Scudo: la resa dell'acqua non convince la community

Nei giorni scorsi ha tenuto banco la polemica sui (presunti) modelli riciclati di Pokemon Spada e Scudo, eventualità smentita poi da Game Freak, la quale ha parlato di "animazioni e modelli completamente nuovi". Adesso esplode invece la polemica relativa alla resa dell'acqua nei due giochi, non troppo convincente secondo la community Pokemon.

Analizzando i vari trailer e video promozionali diffusi fino ad oggi, molti hanno puntato il dito sugli effetti dell'acqua, quasi del tutto assenti in particolare quando Gyarados emerge dal lago, dando l'impressione che si tratti quasi di un liquido di un altro tipo e non di acqua.

In molti hanno fatto presente come i precedenti episodi della serie vantassero da questo punto di vista una resa decisamente migliore, con onde, trasparenze ed in generale effetti più curati e realistici. Game Freak non ha commentato le affermazioni in questione, purtroppo dal punto di vista tecnico Spada e Scudo non sembra essere riuscito per il momento a convincere i giocatori, manca però ancora qualche mese all'uscita e il tempo per apportare ritocchi estetici non manca.

Pokemon Spada e Scudo saranno disponibili dal 15 novembre su Nintendo Switch e Switch Lite, nuove informazioni sui due giochi dovrebbero arrivare durante il weekend nel corso della trasmissione giapponese Pokénchi.