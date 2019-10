Pokémon Spada e Scudo: nessun rimpianto sulla scelta di limitare il Pokédex di Galar

Nonostante siano tra i giochi più attesi dell'anno, Pokémon Spada e Scudo continuano a generare qualche dubbio tra i fan di lunga data. In particolare, sono in molti a non aver ancora digerito la decisione di escludere dalla Regione di Galar numerosi mostri delle precedenti generazioni.

Sembra, in ogni caso, che il team non si sia affatto pentito di tale decisione, continuandola a difendere con fermezza. Parlando con la redazione di VG247, lo storico produttore Junichi Masuda ha dichiarato: "Ciò che cerchiamo di fare quando pensiamo al futuro è realizzare il gioco più interessante possibile, in modo da creare un'esperienza godibile e ricca per i fan. Ad esempio, quando aggiungiamo nuove mosse non facciamo altro che creare un'esperienza più profonda per tutti quanti. Questa volta, permetteremo ai giocatori di legare con i Pokémon nel gioco in maniera ancora più profonda, un aspetto che secondo noi è molto importante. Per cui, non abbiamo assolutamente nessun rimpianto su ciò che abbiamo fatto".

I giocatori interessati a collezionare tutti i loro Pokémon sparsi su 3DS, Nintendo Switch e dispositivi mobili in un solo posto, avranno a disposizione Pokémon Home, servizio cloud cross-platform (evoluzione della Pokémon Bank) in uscita a inizio 2020. "Per collezionare tutti i Pokémon dei precedenti giochi lanceremo Pokémon Home - un altro luogo dove i giocatori potranno riunire i mostri delle precedenti generazioni e godersi un nuovo modo di interagire con loro", ha spiegato infine Masuda. Pokémon Spada e Scudo, ricordiamo, verranno lanciati esclusivamente su Nintendo Switch il 15 novembre. Avete già consultato la lista con i Pokémon di ottava generazione già presentati?