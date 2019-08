Pokemon Spada e Scudo: rivelati Team Yell, forme di Galar e i rivali Bede e Marnie

Come preannunciato nella giornata di ieri, The Pokemon Company ha pubblicato un nuovo trailer di Pokemon Spada e Scudo con nuove informazioni sul gioco. Il video, riportato in cima alla notizia, mostra in azione le forme di Galar, nuovi Pokemon, il Team Yell e i rivali Bede e Marnie.

Anche nella regione di Galar, la nuova ambientazione di Pokemon Spada e Scudo, alcune creature si sono adattate all'ambiente circostante sviluppando un aspetto e un comportamento diverso rispetto agli esemplari della stessa specie presenti in altre regioni.

Forme di Galar

Galar è abitata da Pokémon che hanno una particolare forma regionale conosciuta come forma di Galar. Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, The Pokemon Company ha rivelato le forme di Galar che saranno presenti in Pokemon Spada e Scudo. Le elenchiamo di seguito:

Weezing di Galar

Categoria: Pokémon Velenuvola

Tipo: Veleno/Folletto

Altezza: 3,0 m

Peso: 16,0 kg

Abilità: Levitazione/???

Zigzaagon di Galar

Categoria: Pokemon Procione

Tipo: Buio/Normale

Altezza: 0,4 m

Peso: 17,5 kg

Abilità: Raccolta/Voracità

Linoone di Galar

Categoria: Pokémon Sfrecciante

Tipo: Buio/Normale

Altezza: 0,5 m

Peso: 32,5 kg

Abilità: Raccolta/Voracità

Team Yell

Questo gruppo di combinaguai non perderà occasione per mettervi i bastoni fra le ruote, seguendovi ovunque vi porterà la Sfida delle Palestre. Vogliono solo una cosa: che Mary diventi Campionessa. E faranno tutto ciò che è in loro potere per ostacolare gli altri allenatori. Occuperanno gli atri degli hotel, impediranno agli altri sfidanti di salire sui treni e urleranno con tutta la voce che hanno in corpo per distrarre gli avversari della loro beneamata.

Rivali Bede e Marnie

Beet sa il fatto suo in quanto a lotte di Pokemon e ne va estremamente orgoglioso. Partecipa alla Sfida delle Palestre con la sponsorizzazione di Rose in persona, il presidente della Lega Pokemon di Galar. Ha tutte le intenzioni di diventare il nuovo Campione, ma non è il suo unico obiettivo.

Un'altra rivale è Mary, e anche lei ha deciso di mettersi in gioco. Assieme al suo Morpeko, lotterà con tutte le sue energie per diventare la Campionessa di Galar e raggiungere i suoi obiettivi. Ha un sacco di fan sfegatati che l'adorano per il suo stile e per le sue strategie studiate nei minimi dettagli.

Lasciandovi alla visione del nuovo trailer, ricordiamo che Pokemon Spada e Scudo usciranno in esclusiva su Nintendo Switch il 15 novembre.