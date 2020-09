Pokémon Spada e Scudo, Roccia di Re gratis: l'item in regalo per pochissimo tempo

Dopo l'iniziativa che ha visto distribuito un Gatrodon competitivo gratis in Pokémon Spada e Scudo, gli Allenatori in viaggio nella Regione di Galar possono approfittare di un'ulteriore promozione.

In occasione del Pokémon Korea 2020 Champion Invitational, infatti, è stato reso disponibile un codice tramite il quale riscattare una Roccia di Re in maniera completamente gratuita. L'iniziativa dedicata ai giocatori di Pokémon Spada e Pokémon Scudo resterà tuttavia operativa per un periodo di tempo estremamente limitato. Gli Allenatori interessati potranno infatti approfittarne solamente sino a domenica 6 settembre, alle ore 16:59 del fuso orario italiano.

Per riscattare l'oggetto, è necessario avviare Pokémon Spada o Pokémon Scudo su Nintendo Switch e selezionare l'opzione "Dono Segreto" dal menu di gioco. Dopo aver scelto la voce "Ottieni Dono Segreto tramite codice", sarà sufficiente inserire la seguente sequenza: K2020CHAMP10NS. Una volta ottenuta la Roccia di Re, vi ricordiamo inoltre di provvedere al salvataggio del gioco.



L'oggetto, lo ricordiamo, risulta particolarmente utile per completare il Pokédex. Utilizzando una Roccia di Re è infatti possibile far evolvere un esemplare di Poliwhirl in un Politoed, oppure uno Slowpoke in uno Slowking. Perché l'evoluzione si avvii, tuttavia, è necessario assegnare il prezioso oggetto al Pokémon e procedere con un suo scambio: durante la procedura si evolverà.