Pokemon Spada e Scudo: rotto il day One? Una foto lo conferma

Come segnalato da Pokémon Millennium, sembra che alcuni rivenditori internazionali abbiano rotto il Day One di Pokemon Spada e Scudo: il celebre portale ha infatti pubblicato una foto che mostra le due cartucce in mano ad una persona non identificata ma che sembra aver già ritirato le proprie copie del gioco.

Non ci sono altre informazioni e al momento non è chiaro come il giocatore misterioso si sia procurato Pokemon Spada e Scudo a quattro giorni dal lancio, fissato per il 15 novembre in contemporanea mondiale. La scorsa settimana Pokemon Spada e Scudo è stato oggetti di pesanti leak che hanno contribuito a rovinare il morale dei dipendenti dello studio giapponese, la compagnia è molto amareggiata per quanto accaduto e per le pesanti critiche ricevute, nonostante parte della community si sia schierata a favore di Game Freak.

Nel weekend, Nintendo of America ha anche iniziato a rimborsare i giocatori delusi che hanno effettuato il preorder sul Nintendo eShop, al momento però sembra che ci siano molte difficoltà ad ottenere un rimborso in Europa. Pokemon Spada e Scudo usciranno il 15 novembre in esclusiva su Switch e Switch Lite, tra pochi giorni potremo quindi toccare con mano il lavoro svolto in questi anni da Game Freak.