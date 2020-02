Pokemon Spada e Scudo, scopriamo Zarude: mosse, abilità e caratteristiche

Il Pokemon Day 2020 ha ospitato la presentazione di Zarude, la nuova, misteriosa creatura Scimmialigna in arrivo su Pokemon Spada e Scudo con i prossimi aggiornamenti. Diamo un primo sguardo alle mosse, alle abilità e alle caratteristiche di Zarude di cui si è a conoscenza al momento.

Nell'attesa che Zarude faccia il suo debutto in Pokemon Spada e Scudo, di seguito elenchiamo le caratteristiche principali del Pokemon di cui siamo già a conoscenza, grazie alle informazioni diffuse da Nintendo e Game Freak.

Caratteristiche di Zarude

Categoria: Pokemon Scimmialigna

Tipo: Buio/Erba

Altezza: 1,8 m

Peso: 70,0 kg

Abilità: Fogliamanto

Liane flessibili e mutevoli

Zarude può far crescere delle liane dalla sua nuca, dai polsi e dalle piante dei piedi. Queste liane sono flessuose e resistenti, e possono rivelarsi utili in varie occasioni. Può usarle per aggrapparsi ai rami degli alberi o per afferrare le bacche nascoste tra le fronde più alte. Vantano inoltre delle proprietà curative, e sono in grado di guarire una ferita avvolgendosi intorno a essa.

Pokemon da branco

Zarude vive in un branco nel profondo della foresta. Tratta chiunque non appartenga al suo gruppo con ostilità, attaccandolo immediatamente, e per questo motivo è molto temuto dalle altre creature che vivono nella foresta. Durante la lotta, dondola qua e là servendosi degli alberi e dei loro rami, attaccando senza sosta e con ogni mezzo (inclusi i suoi artigli affilati). Sfruttando il suo ingegno e la sua flessibilità, può rivelarsi un lottatore eccellete.

Nell'attesa di saperne di più su questa nuova creatura, ricordiamo che Zarude sarà reso disponibile con i prossimi aggiornamenti. Intanto, con l'occasione segnaliamo che fino al 2 marzo sarà possibile affrontare Mewtwo nei Raid di Pokemon Spada e Scudo.