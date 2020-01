Pokémon Spada e Scudo: al via la seconda stagione competitiva con i Pokémon Gigamax

Game Freak ha dato il via alla seconda stagione delle Lotte Competitive di Pokémon Spada e Scudo che durerà per tutto il mese di gennaio e permetterà agli allenatori di tutto il mondo di sfidarsi con i migliori Pokémon della regione di Galar.

In questa seconda stagione saranno ammessi per la prima volta alcuni Pokémon Gigamax nelle sfide in pvp. Charizard, Butterfree, Pikachu, Meowth, Eevee, Snorlax, Corviknight, Drednaw, Sandaconda e Centiskorch potranno infatti scatenare i devastanti effetti del potere Gigamax durante le varie lotte. Il sistema di matchmaking dovrebbe garantire delle sfide equilibrate tra allenatori dello stesso livello. Al termine della stagione ogni giocatore riceverà dei premi in base al proprio piazzamento. Le ricompense includono punti lotta, capsule abilità, ciuffi di menta e tappi preziosi.

Per partecipare alla lotta competitiva bisognerà premere il tasto X per aprire il menù principale, scegliere VS, Stadio Lotta e infine Lotta Competitiva. Premendo il tasto Y si potrà invece accedere alla lista delle regole. La competizione prevede Lotte in Singolo e in Doppio. Nell'ultimo Pokémon World Tour Champion Invitational 2020 il sudcoreano Park Sejun ha ottenuto il titolo di campione. Se volete cimentarvi nella competizione sulle pagine di Everyeye potete trovare alcuni consigli su come iniziare.