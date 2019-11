Pokémon Spada e Scudo: secondo i dataminer non ci sarà il GTS

Nonostante manchi ancora qualche giorno prima dell'uscita ufficiale di Pokémon Spada e Scudo, qualche fortunato utente è già riuscito a mettere le proprie mani su una cartuccia del gioco per poi analizzarne ogni singolo byte.

Tra le varie scoperte dei dataminer che hanno esplorato i file di gioco ce n'è una che potrebbe non far impazzire i fan di vecchia data. Pare infatti che all'interno del gioco non vi sia alcuna traccia della GTS (Global Trading Station) e che sia improbabile che questa venga introdotta in un secondo momento. Per chi non lo sapesse, parliamo della funzionalità che consente ai giocatori di scambiare le proprie creature con altri giocatori online e che è presente in ogni singolo titolo della serie da circa dieci anni.

Si tratta ovviamente di un'informazione da prendere con le pinze, dal momento che non vi è alcuna conferma ufficiale da parte di Nintendo o degli sviluppatori sull'assenza di tale funzionalità e non è da escludere che sia prevista la sua uscita nel corso delle prossime settimane tramite un aggiornamento gratuito.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 15 novembre 2019 in esclusiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

Nelle ultime ore è stato inoltre pubblicato un avvincente trailer di Pokémon Spada e Scudo interamente focalizzato sugli scontri tra le creature che si potranno catturare in giro per la regione di Galar.

