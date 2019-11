Pokemon Spada e Scudo segna nuovi record di vendita anche in Italia

Dopo aver venduto oltre 6 milioni di unità in tutto il mondo durante il weekend di lancio, Pokémon Spada e Pokémon Scudo risultano i titoli per Nintendo Switch che hanno venduto più rapidamente di sempre.

Anche in Italia hanno riscosso un enorme successo in termini di vendita: i numeri raggiunti nel primo weekend hanno reso il nuovo Pokémon il gioco più venduto su console domestica Nintendo. I giochi della serie principale RPG Pokémon hanno venduto oltre 241 milioni di unità in tutto il mondo dal lancio di Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Verde in Giappone nel 1996.

In Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i giocatori intraprendono un viaggio attraverso la regione di Galar, dove cattureranno, combatteranno e scambieranno una varietà di Pokémon, incontreranno un cast di personaggi memorabili e sveleranno il mistero dietro i leggendari Pokémon Zacian e Zamazenta. Nelle Terre selvagge, che si estendono tra le diverse città della regione di Galar, i giocatori esploreranno una vasta distesa di natura selvaggia piena di Pokémon da combattere e catturare.

Collaborando con altri tre giocatori in modalità online o in locale nei Raid Dynamax, un nuovo tipo di battaglia cooperativa multiplayer, i giocatori affronteranno giganteschi e super potenti Pokémon selvatici noti come Pokémon Dynamax.