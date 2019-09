Pokemon Spada e Scudo: Sirfetch'd sarà presente solo in Spada, svelata mossa esclusiva

Anticipata da diversi rumor e voci di corridoio, l'evoluzione di Farfetch'd è stata finalmente presentata al pubblico, tramite la diffusione del primo trailer di Sirfetch'd.

Il nuovo Pokemon contribuisce dunque ad arricchire il Pokedex della Regione di Galar e ad ampliare la lista delle creature di Ottava Generazione. Definito come un Pokemon Selvanatra, Sirfetch'd è una creatura di tipo Lotta, dotata dell'abilità Curodeciso. Game Freak ha inoltre rivelato una nuova mossa, che sarà esclusiva proprio di questo Pokemon. Si tratta di Sfolgorassalto, attacco introdotto dal team di sviluppo nei due nuovi capitoli della serie e che potrà essere appresa esclusivamente da Sirfetch'd. Definita come una "mossa dalla potenza devastante", quest'ultima vede il Pokemon lanciarsi a tutta velocità contro l'avversario, come impugnando una lancia. Lo sforzo necessario per sferrare Sfolgorassalto è tuttavia notevole e, subito dopo aver utilizzato la mossa, il Pokemon sarà "costretto a riposarsi e non potrà agire".



Dalle pagine del sito ufficiale di Pokemon Spada e Pokemon Scudo apprendiamo inoltre un'importante informazione: la nuova creatura di Ottava Generazione non potrà essere incontrata all'interno di Pokemon Scudo. Sirfetch'd sarà infatti presente esclusivamente in Pokemon Spada. Si amplia così l'elenco delle creature e dei Capipalestra esclusivi di una delle due versioni del gioco. Cosa ne pensate dell'evoluzione di Farfetch'd? In calce, potete trovare alcune immagini dedicate a Sirfetch'd.