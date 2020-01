Pokémon Spada/Scudo: Snorlax, Butterfree e altri Gigamax diventeranno presto più rari

A cadenza regolare, Game Freak aumenta la frequenza di apparizione di alcuni Pokémon nei raid Dynamax in giro per la regione di Galar di Pokémon Spada e Scudo. Se anche voi amate affrontare questo genere di attività, allora è necessario che sappiate una cosa: presto diventerà molto più difficile incontrare alcune creature in forma Gigamax.

Avete tempo fino al 9 gennaio per avere ottime opportunità di imbattervi in una serie di Pokémon. Stiamo parlando di:

Snorlax Gigamax e Butterfree Gigamax nei Raid di Spada e Scudo;

Drednaw Gigamax e Sandaconda Gigamax nei Raid di Spada;

Corviknight e Centiskorch nei raid di Scudo.

Dopo la data indicata i Pokémon sopramenzionati non spariranno dalle rispettive versioni del gioco, diventeranno semplicemente molto, molto più rari da incontrare. Se volete aumentare le vostre chance di catturarli, quindi, vi consigliamo di prepararvi a dovere e di affrontare i Raid Dynamax entro il 9 gennaio.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Game Freak ha dato il via alla seconda stagione delle Lotte Competitive di Pokémon Spada e Scudo. Rimanendo in tema, segnaliamo anche che i pro player si sono recentemente espressi a favore del taglio del Pokédex (e a sfavore del Dynamax).