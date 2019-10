Pokémon Spada e Scudo: a spasso nella prima città di Galar in un video gameplay

Nelle scorse ore è apparso in rete un nuovo video gameplay di Pokémon Spada e Scudo che ci porta alla scoperta della prima città della Regione di Galar, ovvero il luogo di partenza del viaggio dell'allenatore che avremo modo di impersonare

A condividerlo è stato Serebii.net, portale da sempre in prima linea nell'informazione relativa ai titoli dedicati ai mostriciattoli. I curatori ci fanno sapere che un video molto simile è già stato condiviso durata la passata Gamescom, ma stavolta è possibile udire in sottofondo una musica di accompagnamento inedita. Durante la passeggiata, il video ci porta alla scoperta delle strade della città, ci mostra l'ingresso della palestra del luogo e anche i diversi negozi disponibili. Trovate il video in cima alla notizia, buona visione!

Ne approfittiamo per ricordarvi che Pokémon Spada e Scudo verranno pubblicati esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre. Lo stesso giorno verrà messa in commercio anche Nintendo Switch Lite Zacian & Zamazenta Edition al prezzo di 229,99 euro, una console in colorazione speciale dedicata alla coppia di titoli. Stamattina abbiamo avuto modo di vedere una mappa delle Terre Selvagge di Pokémon Spada e Scudo.