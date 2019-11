Pokémon Spada e Scudo: spunta un nuovo Pokémon di tipo elettrico

Mancano ancora un paio di settimane al lancio di Pokémon Spada e Scudo, ma sembra che alcune copie del gioco siano già in mano ad alcuni fortunati, i quali stanno condividendo in rete le loro scoperte. Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di stare lontani da social come Reddit e 4chan e di interrompere la lettura di questa notizia.

Nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato le evoluzioni degli starter e alcune creature inedite, come un elefantino e quella che sembra essere l'evoluzione del Meowth di Galar. Oggi, invece, portiamo alla vostra attenzione un nuovo mostriciattolo pescato da 4chan e segnalato da Sabi, celebre insider. Come potete vedere nell'immagine allegata in calce, si tratta di un piccolo Pokémon con le fattezze da dinosauro: sembra piuttosto triste, e sulla sua testa ha tatuato il simbolo de una saetta. Evidentemente, si tratta di un mostriciattolo di tipo Elettrico. Cosa ve ne pare del suo design?

Pokémon Spada e Scudo verranno lanciati in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 15 novembre. Nell'attesa, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di andare alla scoperta della vivace community di Pokémon nel terzo video della nostra serie Nintendo Difference, e di leggere l'anteprima di Pokémon Spada e Scudo curata per Everyeye.it da Cydonia.