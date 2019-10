Pokémon Spada e Scudo: spunta in rete una mappa delle Terre Selvagge

CoroCoro, un popolare magazine giapponese, ha recentemente pubblicato una Guida Turistica della Regione di Galar, che farà da sfondo alle avventure che gli allenatori vivranno a partire dal 15 novembre in Pokémon Spada e Scudo.

Non abbiamo tra le mani il tomo, ma grazie ad una scansione di Serebii.net possiamo dare un'occhiata alla sua copertina, sulla quale è ritratta una mappa delle Terre Selvagge. In calce a questa notizia trovate un ingrandimento: purtroppo, la qualità non è delle migliori, ma è ugualmente possibile farsi un'idea precisa sulla conformazione della zona. Per chi non lo sapesse, le Terre Selvagge si estendono fra una città e l'altra: com'è possibile vedere in una rappresentazione della regione di Galar condivisa lo scorso febbraio, si trovano praticamente al centro della stessa. In quelle distese potrete imbattervi in svariate specie di Pokémon, che varieranno in base alla zona, all'ora del giorno e alle condizioni atmosferiche. Durante i temporali, ad esempio, troverete mostri di tipo Elettro.

Pokémon Spada e Scudo verranno pubblicati esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo novembre. Recentemente è stata presentata la versione Galar di Ponyta e sono state condivise nuove informazioni sui Pokémon Starter, Sobble, Grookey e Scorbunny.