Pokémon Spada e Scudo: spuntano in rete i primi rumor su gameplay e data d'uscita

Mentre gli appassionati di Pokémon di tutto il mondo sono in trepidante attesa del nuovo Nintendo Direct focalizzato interamente su Spada e Scudo, ecco che trapela sul web un primo possibile leak su alcune delle caratteristiche del gioco.

La prima informazione riguarda proprio i Pokémon leggendari esclusivi di ciascuna delle due versioni, i quali dovrebbero somigliare a dei lupi riprendendo lo stile dei loghi di Spada e Scudo. Passando invece al sistema di combattimento, tornano direttamente da Sole e Luna le Mosse-Z, attacchi particolarmente potenti che però potrebbero presentare qualche differenza rispetto alla loro precedente apparizione. Un altro elemento ricorrente sarà la presenza dei cosiddetti "Roaming Pokémon", ovvero creature che si spostano da un luogo all'altro della mappa di gioco. L'ultimo dettaglio di gameplay incluso nel leak parla poi della presenza di "Pokémon Giganti", versioni dalle dimensioni generose dei mostriciattoli che potremo incontrare con un po' di fortuna. Pare anche che sia possibile aumentare temporaneamente le dimensioni dei propri Pokémon e alcuni capipalestra approfitteranno di questa meccanica per prevalere su di noi. Parlando invece della data d'uscita, secondo il leak il gioco debutterà in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 15 novembre.

A questo punto non possiamo far altro che attendere l'inizio del Nintendo Direct su Spada e Scudo per scoprire se tutte queste informazioni siano reali o fake. Vi ricordiamo che, al solito, potete seguire la diretta in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye.

Sapevate che negli ultimi giorni Nintendo e Game Freak hanno registrato il misterioso marchio Pokegenic?