Pokémon Spada e Scudo: Steelbook da collezione con DLC esclusivo avvistate in UK

Mancano pochi mesi al lancio di Pokémon Spada e Scudo, ma Nintendo non ha ancora annunciato delle versioni speciali dedicate ai due titoli, fatta eccezione per il Dual Pack da 120 euro che li conterrà entrambi assieme ad una custodia Steelbook.

I giocatori italiani intenzionati ad acquistare solo uno dei due giochi dovranno accontentarsi della standard. Quelli britannici, a quanto pare, saranno più fortunati, poiché il noto rivenditore ShopTo ha recentemente aperto le prenotazioni per due edizioni speciali per entrambi i giochi. Vendute al prezzo di 39,85 sterline, includeranno il DLC Tracksuit (una tuta da indossare per i personaggi maschile e femminile) e due Steelbook separate: quella di Spada vanterà il Pokémon leggendario Zacian, mentre sulla custodia metallica di Scudo ci sarà Zazamenta. In calce potete ammirare in anteprima sia i vestiti, sia le due Steelbook.

Nel momento in cui vi scriviamo non sappiamo se le due edizioni speciali verranno messe in commercio anche nel nostro paese. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Pokémon Spada e Scudo verranno pubblicati in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre. Prosegue, intanto, il dibattito sulla genesi dei modelli dei mostriciattoli della Regione di Galar contenuti nella coppia di titoli: Game Freak afferma d'aver ricreato i Pokémon da zero, mentre i giocatori hanno dei forti dubbi al riguardo.