Pokemon Spada e Scudo hanno già superato le vendite totali di Let's GO in Giappone

Pokemon Spada e Scudo hanno superato in dieci giorni le vendite complessive di Pokemon Let's GO Pikachu e Let's GO Eevee in Giappone, almeno per quanto riguarda le copie retail basandosi sui dati diffusi da Famitsu e Media Create.

Questa settimana Pokemon Spada e Scudo hanno venduto 382,540 copie in Giappone per un totale di 1.740.084 copie in dieci giorni, dato relativo alle copie fisiche e alle download card. Pokemon Let's GO Pikachu e Let's GO Eevee hanno invece piazzato un totale di 1,661,155 pezzi dal novembre 2018 ad oggi, dato che anche in questo caso non include i download digitali dal Nintendo eShop.

Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee hanno riscosso un notevole successo principalmente in Nord America e parte dell'Europa, vendendo bene in Giappone ma non riuscendo a superare quota due milioni di copie vendute. Spada e Scudo stanno invece performando meglio in Asia e sono riusciti a ottenere ottimi numeri in tutto il mondo, con oltre sei milioni di copie distribuite a livello globale nel primo weeekend di commercializzazione.

Secondo gli analisti, Pokemon Spada e Scudo raggiungeranno con discreta facilità il traguardo delle quindici milioni di copie distribuite in tutto il mondo, diventando due dei best seller della stagione natalizia 2019 in Europa, Giappone e Stati Uniti.