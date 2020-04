Pokemon Spada e Scudo: svelata una mossa esclusiva di Zarude

Nintendo e The Pokemon Company hanno rivelato una nuova mossa esclusiva di Zarude, creatura misteriosa di tipo Buio ed Erba disponibile unicamente in Pokemon Spada e Scudo.

Una volta raggiunto il livello 90, Zarude può imparare Giunglacura, mossa esclusiva che nessun altro Pokemon è in grado di apprendere. Usando questa mossa di tipo Erba, Zarude avviluppa le sue liane intorno agli alberi, assorbendo l'energia per poi farla esplodere. Il potere curativo viene diffuso nell'area circostante e guarisce sia chi utilizza la mossa che gli alleati, ripristinando totalmente i PS e curando qualsiasi altro problema di stato.

Pokemon Spada e Scudo: Zarude

Nome: Zarude

Categoria: Pokémon Scimmialigna

Altezza: 1,8 m

Peso: 70,0 kg

Tipo: Buio/Erba

Zarude ha destato molta curiosità sin dalla sua prima apparizione, questa potentissima creatura è disponibile come detto unicamente negli ultimi due titoli della saga e non può essere catturato in nessun altro gioco della serie Pokemon. Ricordiamo che nel corso del 2020 Game Freak pubblicherà due grandi espansioni per Pokemon Spada e Scudo, la prima in arrivo durante l'estate e la seconda entro la fine dell'anno, maggiori dettagli sono attesi nelle prossime settimane.