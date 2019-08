Pokémon Spada e Scudo: svelata la presenza dei Poké Job

Come promesso qualche giorno fa, nel corso del pomeriggio sono finalmente arrivate le attesissime nuove informazioni su Pokémon Spada e Scudo, attraverso le quali abbiamo potuto apprendere della presenza del gioco dei Poké Job.

Questo sistema, che per certi versi ricorda le spedizioni di alcuni capitoli di Assassin's Creed o di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, permette di spedire i propri Pokémon ad aziende e università per un determinato periodo di tempo. Alcune di queste missioni richiederanno mostri specifici e, al loro ritorno, i Pokémon inviati a lavorare riceveranno punti esperienza aggiuntivi e altri bonus. Ovviamente il quantitativo di punti ricevuti dipenderà da vari fattori come la tipologia di Pokémon inviata e la durata del lavoro. Sarà possibile accedere alla schermata dei Poké Job da uno dei numerosi terminali situati nei Centri Pokémon di Galar e inviare le creature direttamente dal box.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre 2019 in esclusiva su Nintendo Swtich. A pochi giorni dall'uscita del titolo potrete anche acquistare l'esclusiva Nintendo Switch Lite a tema Spada e Scudo.

